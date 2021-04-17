台灣等候許久才拿到31.6萬劑AZ疫苗，先供第一線醫謢及防疫人員施打，不料「打」氣不佳，接種速度極慢，眼看著效期內肯定打不完，只好擴大施打範圍，4月21日起更開放自費施打。由於台灣基本沒有本土疫情，AZ的副作用又令人心驚，多個國家一度緩打，丹麥更宣布完全停用AZ疫苗，歐盟也不再和AZ簽新約，這恐怕都讓台灣民眾對AZ更加卻步。但政府手頭上只有這款疫苗，國產疫苗連影子都沒有，當各國施打普及開始解封國境時，台灣恐將陷入疫苗困境。

疫苗窘境政府至今未解

全球已有2億人接種AZ疫苗，但也出現不少副作用案例，最嚴重的是腦部或腹部血栓，丹麥逾14萬人接種後，出現兩起血栓病例，其中1人死亡。歐盟藥品管理局表示，每10萬名60歲以下接種者中，有1人出現血栓，且多是60歲以下女性。由於致命的血栓副作用引發疑懼，英國建議30歲以下民眾改打其他疫苗，新加坡訂購了AZ疫苗但不打，紐西蘭則只打輝瑞疫苗。事實上，嬌生疫苗也出現約百萬分之一的血栓案例，美國聯邦衛生單位正在進行調查。

其實，以往疫苗的研發都要好幾年，審查過程相當嚴謹，對效用及副作用不斷進行修正改良，確定很安全後才能得到批准上市。但新冠肺炎疫情對全球造成極大傷害，為了阻止人命的迅速流失，各國都放寬法規緊急授權疫苗上市，因此出現副作用並不令人意外，只是與新冠奪命率權衡後，災情慘重的歐美國家覺得接種疫苗還是利大於弊，就算出現少數不良個案，至少能把疫情全面壓制下來，在達成群體免疫後恢復正常生活，重新振作經濟民生。

台灣幾乎沒有本土疫情，民眾並沒有接種疫苗的迫切需要。加上目前政府只買到AZ疫苗，而因其副作用，連排到優先第一順位的醫護人員都興趣缺缺，別人見了自然也想先觀望看看，目前每天大概只有1千多人施打。開放自費後，預料會有商務、求學等出國需求的民眾前往接種，但這不能掩蓋我國至今未能買到品質較好疫苗的事實。這批AZ打完了，下一批何時來、來多少、買得到其他疫苗嗎？指揮中心也都給不出答案。

防疫不該摻雜政治考量

防疫戰已經進入了疫苗戰，就算台灣疫情還有點時間等好疫苗，也不能長期鎖著國門一直等待下去，因為經濟發展是不等人的。全球進入疫苗大接種的階段，我們對於疫苗護照的認證、疫苗抗體的有效檢驗、接種疫苗後如何縮減檢疫時間等等，都需要一套詳細完整的預先規畫。大陸已宣布免費給台商施打疫苗，請問蔡政府是願意承認大陸疫苗的效力，縮減接種台商回國後的檢疫時間，以方便兩岸商務往來，還是繼續對大陸採取歧視態度，不認可其疫苗，也不給予接種台商方便？

蔡政府對外採購疫苗波折不斷，國產疫苗同樣進度延宕。我國市場規模太小，疫苗業者規模和技術水準也比不上外國大廠，加上政府未積極替業者找國際合作夥伴，在疫苗研發上遇到不少阻礙。未來國產疫苗出爐，若保護力只有70%～80%，或對變種病毒效力較差，甚至還有若干副作用，恐怕也不見得能得到民眾的信任，行銷國際更未必能找得到市場。南韓已成為製造疫苗大國，台灣未能透過國際合作爭取到技術轉移與疫苗研發經驗，實在可惜。

現在各款疫苗的效力能維持多久，都還沒有得到驗證，因為各家都是倉促推出，有可能像流感疫苗一樣，以後1、2年就要再追打，加上病毒不斷變異，預料全球對疫苗的需求會持續不斷。就算建立了群體免疫，目前也不確定其效力能維持多久，所以接種疫苗恐怕會成為一種新常態。

台灣因應疫情新常態，明顯被動遲緩，還摻雜了各種政治考量，只靠著躲在自己的安全泡泡裡大內宣，防疫下半場怎麼打，令人捏把冷汗。