陶德前參議員（左一）、阿米塔吉前副國務卿（左三）及史坦柏格前副國務卿（左二）搭乘美國專機訪問台灣，外交部部長吳釗燮（右二）及美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（右一）前往機場歡迎。（外交部提供）

應美國總統拜登之請，前美國參議員陶德（Chris Dodd）與兩位前常務副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦伯格（James Steinberg），已於昨(14日)抵台訪問，這是拜登政府派遣的訪台首發團，引發各界關注。對此，媒體人謝寒冰昨分析指出，同時美國也派特使到大陸，且身分是官方正式特使，但派到台灣的是非官方人物，孰輕孰重已經很清楚，顯然美國在玩兩手策略。

謝寒冰14日在《中天辣晚報》節目中談到，美國派這三人來台灣，這三個人確實有他的份量，且陶德跟拜登交情不可言喻，我們當然要積極接待、盡地主之誼，可是我們也不要宣傳的太過頭，當然美國願意派人來，對台灣絕對有好處，可是他們相對的用意是什麼？這部分我們要很清楚，因為同時美國也派使凱瑞（John Kerry）到大陸，他是官方正式特使，但派到台灣的人物是非官方，孰輕孰重其實已經分的很清楚，顯然美國在玩兩手策略。

謝寒冰指出，美國一方面跟大陸既對抗又競爭又合作，那台灣不可能跟美國對抗、競爭，對台灣來講，難道就只能隨著美國擺佈呢？「所以我個人認為，相信美國一定有其他目的，不然不可能這麼無聊派這三個人來，一定有目的」。

針對此次陶德率團訪台，謝寒冰說，希望蔡政府趁這個機會告訴他們「台灣人不接受萊豬」，且當8月反萊豬公投通過了，就沒辦法了，所以可能是否能跟美國多談好處、好向人民交代，希望總統蔡英文可以談這些，但他悲觀的認為「蔡英文連提都不敢提，因為她好像面對美日『膝蓋就軟了』，完全沒辦法跟對方爭辯、要東西」。

(中時新聞網)