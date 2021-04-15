美國總統拜登派遣摯友陶德訪台，前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲今天說，此行可能主要是讓台灣安心，讓台方清楚理解美國新政府政策立場，雙方可能也有私下傳遞訊息機會。

為紀念「台灣關係法」立法42週年，拜登（Joe Biden）派遣好友、前參議員陶德（Chris Dodd）率團訪問台灣，傳遞美國對台灣與其民主的承諾。訪問團專機已於台灣時間14日下午3時許飛抵松山機場。

訪團成員包括分別在小布希（George W. Bush）、歐巴馬（Barack Obama）總統任內擔任副國務卿的阿米塔吉（Richard Armitage）和史坦柏格（James Steinberg），美國國務院台灣協調處處長白丹利（Dan Biers）也隨行。

卜睿哲今天出席華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）線上活動，介紹他的新著「艱難的選擇：台灣對安全和美好生活的追求」，有媒體詢問他怎麼解讀陶德此次率團訪台。

卜睿哲表示，此行主要目的應是讓台灣安心，讓台灣領袖和人民能透過美國資深外交人員了解美方政策重點為何。他說，雙方應有機會私下傳遞訊息，讓台灣方面對美國新政府立場的理解，不至於缺乏清晰度。

陶德訪團15日上午將會見總統蔡英文，也預計會與政府國安、外交及國防高層會面，晚上會在蔡總統官邸參加晚宴。

卜睿哲回憶自己經驗說，他在1997年至2002年擔任AIT理事主席期間，也曾被派去執行出訪任務。出訪任務有兩種，一種是「安心之旅」（trip of reassurance），另一種則是處理棘手情況，確保台灣領袖知道美國政府高層怎麼想。

卜睿哲說，1997年中共總書記江澤民訪美，翌年美國總統柯林頓（Bill Clinton）訪中，提出對台「三不」政策。每當美中領袖進行這種高層往來，台灣方面都會高度焦慮，擔心可能造成的對台影響。

卜睿哲說，這時派一位能代表美國政府說話的人，向台灣清楚說明（give a good readout）這類會晤內容就很重要。比起報告實際內容，讓外界看到美方向台灣友人報告的行為本身更為重要，因為代表美國認為讓台灣清楚了解會晤內容是重要的事。

至於另一類處理棘手情況的出訪，卜睿哲舉例，1999年7月時任總統李登輝將兩岸定位成「特殊的國與國關係」，不只驚動中國，也讓美方不安，擔心情勢升高可能造成衝突，有必要讓台方清楚知道美方想法，於是派他去台灣。

卜睿哲說，出發前他確保自己能代表美國總統發言，抵台後他與台方進行一系列坦率對話，也舉行建設性會談，討論後續該怎麼做。他認為，設下一些「護欄」（guardrails）並向台灣民眾傳達美方基本想法，是有助益的。（編輯：郭中翰）1100415

(中央社)