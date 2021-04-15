路透社援引消息人士報導，美國通用汽車公司（General Motors Co）和南韓合資夥伴LG化學將在周五宣布其在美國第二座電池製造廠，這座新廠將落腳於田納西州城市Spring Hill，投資金額約為23億美元。

通用與LG化學目前正在俄亥俄州Lordstown建造一座合資的電池廠，消息人士周三透露，第二座工廠將採用與一廠不同、且更具成本效益的電池化學技術。消息人士表示，該電池將用於通用明年在附近Spring Hill組裝廠生產的凱迪拉克Lyriq電動跨界休旅車。

另有消息指出，目前尚不清楚田納西電池廠的啟用時間，但在此之前，凱迪拉克Lyriq電動跨界休旅車的電池將有一段時間由另一座LG工廠供應，但不是由Lordstown廠供應。

通用汽車不願證實這些消息，亦拒絕發表評論，LG發言人尚未對此置評。田納西州經濟發展小組發言人亦不願對此發表評論。

通用是美國排名第一的汽車製造商，該公司此前曾表示正在考慮透過合資公司Ultium Cells LLC，與LG電池事業LG Energy Solution共同在美國打造第二座電池廠的可行性。

此前即有消息指出，通用汽車和LG化學正在與田納西州官員進行深入協商，該廠的規模將與價值23億美元的Lordstown廠類似。

通用汽車去年10月宣布，將在Spring Hill投資20億美元打造電動車。該公司去年宣布未來5年內在電動和自動駕駛車的投資金額將達到270億美元。今年1月，通用更設下到2035年停止銷售輕型汽油和柴油車的目標。

LG Energy上個月宣布，預計未來4年內將砸下逾45億美元投資在美國的電池生產業務，其中包括至少在美國興建兩座新電池廠的計畫。

(時報資訊)