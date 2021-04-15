全台水情持續嚴峻 台灣馬自達宣布延長節水抗旱措施 10:542021/04/15 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台正面臨56年來最嚴重的旱象，台灣馬自達汽車自3月18日起即已暫停主動提供返廠車輛洗車服務，並獲得超過1萬名車主的支持，約省下180萬公升的用水量，共同節水抗旱。因全台水情持續嚴峻，台灣馬自達15日宣布，延長節水抗旱措施，將持續暫停主動提供返廠車輛洗車服務。返廠車主仍能視愛車狀況告知有無洗車需求，對於選擇暫停洗車服務的車主，台灣馬自達將免費提供原廠噴油嘴清潔添加劑乙瓶，與所有台灣民眾一同節約用水，珍惜在地水資源。 《電子零件》聯茂火警檔不住強訂單 外資仍器重 抗旱 陸軍助淨化桃園埤塘水源 (工商 ) #全台 #台灣馬自達 #節水抗旱 #暫停 #返廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 4月21日起開放民眾自費打AZ疫苗 04:102021/04/15 生活新聞 《半導體》台積電法說 緊盯業績、跳電題材 10:512021/04/15 財經 專家傳真－正視勞工生計並未擺脫疫情陰霾 04:102021/04/15 專題周報 舒力基恐成強颱 賈新興：梅雨遲到機率高 12:102021/04/14 生活 解旱情 輕颱舒力基恐幫倒忙 04:102021/04/15 生活新聞 台灣將稱霸半導體設備市場 09:432021/04/15 產業．科技 築夢電動車 台企必須看清的一步 04:102021/04/15 時論廣場 影／接見美訪團 蔡英文：期待重啟TIFA對話、阻止中共挑釁行為 09:402021/04/15 政治 《科技》2020年台灣PCB產值年增5.1％ 晉升兆元俱樂部 08:182021/04/15 財經 中南部水荒持續惡化 李鴻源：勿再談開源應聚焦「節流」 13:052021/04/14 政治 日本排核廢水 估影響全台5成漁貨 04:102021/04/15 地方新聞 財經熱門新聞 美封殺大陸半導體 ASML執行長警告恐自食惡果 - 財經 世芯狂崩5天賣不掉 基金爆踩雷最大咖最慘 - 要聞 台股有泡沫快跑？ 謝金河看7家陸企數據 驚呼崩跌劇本 - 財經 中鋼觸漲停 股價九年高 - 財經要聞 - 工商時報 不靠台灣半導體？2大強國自產晶片代價驚呆了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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