全台正面臨56年來最嚴重的旱象，台灣馬自達汽車自3月18日起即已暫停主動提供返廠車輛洗車服務，並獲得超過1萬名車主的支持，約省下180萬公升的用水量，共同節水抗旱。因全台水情持續嚴峻，台灣馬自達15日宣布，延長節水抗旱措施，將持續暫停主動提供返廠車輛洗車服務。返廠車主仍能視愛車狀況告知有無洗車需求，對於選擇暫停洗車服務的車主，台灣馬自達將免費提供原廠噴油嘴清潔添加劑乙瓶，與所有台灣民眾一同節約用水，珍惜在地水資源。

(工商 )