美國最大加密貨幣交易所Coinbase Global Inc周三在那斯達克市場首日掛牌，終場估值達到860億美元，盤中股價劇烈震盪，身價曾一度突破千億美元大關，最高站上1,120億美元。

Coinbase透過直接掛牌方式首度在股票市場亮相，為比特幣和其他數位資產的發展再立下新的里程碑。此時正值加密貨幣價值飆升，吸引眾多主流重要企業加入投資行列，因此Coinbase的上市也格外受到關注。

Coinbase以每股381美元開出，較周二公布的參考價250美元上漲52.4%，但僅比今年首季Coinbase非公開交易的成交量加權均價每股343.58美元高出10.9%。

終場Coinbase上漲31.31%，收在每股328.28美元，使其完全稀釋後之股數估值達到857.8億美元，其中包括未生效的股票選擇權（unvested stock options）和限制性股票，並使其市值達到653.9億美元。

相較之下，紐約證券交易所母公司洲際交易所集團（Intercontinental Exchange）目前市值約為660億美元。

根據相關監管文件，Coinbase成立於2012年，目前全球用戶多達5600萬，其平台上的資產估計達到2230億美元，在整體加密貨幣資產市場的市占率約為11.3%。

去年9月Coinbase的估值還不到60億美元，但今年以來隨著比特幣一路飆升。全球最大、知名度最高的加密貨幣比特幣在周二漲破6.3萬美元，創下史上最高價。在大型銀行與企業追捧下，今年以來比特幣價格已經翻漲逾一倍。

受Coinbase上市題材帶動，周三比特幣曾一度改寫歷史高點，根據Coindesk報價，比特幣最高站上64829美元，漲2.6%，但在美股尾盤倒跌1.5%，約報61,930美元，目前下跌1.2%，報62547.53美元。

(時報資訊)