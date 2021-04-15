戴爾分拆VMware股份 逾90億美元即將入袋 11:102021/04/15 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 PC大廠戴爾（Dell）14日（周三）宣布即將出脫持有的雲端運算軟體商VMware 81％股份，此交易將產生兩家獨立公司，戴爾擬利用取得的股息減輕債務以強化財務體質。 戴爾指出，預計今年第四季完成交易，VMware將支付股東大約115億到120億美元的特別現金股息，其中戴爾可獲得約93億到97億美元。 受此帶動，戴爾周三盤後股價大漲逾8.4％，VMware股價上揚1.5％。 《國際產業》越竹航空Q3赴美IPO 欲吸金2億美元 全球Q1併購額 衝抵1.3兆美元 (工商 ) #戴爾 #VMware #億美 #億到 #周三 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 衛福部募款9.6億 使用對象逾千人 04:102021/04/15 焦點要聞 De Beers閃耀愛心 標註產地 10億美鑽登台展出 04:102021/04/15 時尚消費 Coinbase開盤狂飆 市值逼近1,000億美元 08:592021/04/15 財經 蘋果、谷歌等大廠 籲拜登2030年減碳50％ 04:102021/04/15 全球財經 Coinbase掛牌 市值估破千億美元 04:102021/04/15 全球財經 台中綠川3大水岸景觀啟用 04:102021/04/15 地方新聞 鮑爾: QE減碼後才會升息 08:592021/04/15 財經 《美股》Coinbase收漲31％ 估值一度破千億美元 10:512021/04/15 財經 《國際產業》通用攜手LG化學打造美國電池2廠 傳周五公布 10:002021/04/15 財經 美半導體股持續疲軟 台積電ADR跌0.35％ 08:352021/04/15 財經 大陸首支mRNA疫苗 5月三期臨床試驗 04:102021/04/15 產業財經 財經熱門新聞 美封殺大陸半導體 ASML執行長警告恐自食惡果 - 財經 世芯狂崩5天賣不掉 基金爆踩雷最大咖最慘 - 要聞 台股有泡沫快跑？ 謝金河看7家陸企數據 驚呼崩跌劇本 - 財經 中鋼觸漲停 股價九年高 - 財經要聞 - 工商時報 不靠台灣半導體？2大強國自產晶片代價驚呆了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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