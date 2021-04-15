PC大廠戴爾（Dell）14日（周三）宣布即將出脫持有的雲端運算軟體商VMware 81％股份，此交易將產生兩家獨立公司，戴爾擬利用取得的股息減輕債務以強化財務體質。

戴爾指出，預計今年第四季完成交易，VMware將支付股東大約115億到120億美元的特別現金股息，其中戴爾可獲得約93億到97億美元。

受此帶動，戴爾周三盤後股價大漲逾8.4％，VMware股價上揚1.5％。

(工商 )