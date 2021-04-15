蔡政府對反對核四的態度強硬，但對日本排放福島核廢水卻只有「關切」，台北市長柯文哲15日表示，日本政府必須要出來說明為什麼認為是無害、科學證據是什麼，科學問題科學解決。

外界質疑蔡政府面對核四問題強硬，但卻軟弱回應日本排放核廢水。柯文哲今早出席里長座談前受訪指出，日本政府說預計2年後排放核廢水，這是先丟風向球看大家怎麼反應，他猜不只台灣有意見，周邊國家一定會關切，日本政府要出來說明為什麼認為是無害、科學證據是什麼，科學問題科學解決。

柯文哲強調，他也沒有預設立場就先罵一頓，至少日本政府要出來說明，到底怎麼做、科學基礎是什麼，視報告狀況再來批評。

至於駐日代表謝長廷是台灣代表卻幫日本講話，柯文哲先是說，他跟謝長廷私交還不錯，不過這樣啦，科學問題科學解決，日本政府要怎麼幹，到現在也不曉得，他沒有因此就先罵一頓，但是要先告訴大家到底要怎麼做。

(中時 )