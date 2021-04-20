為有效杜絕黑道覬覦台電核一廠工程，以圍標手法獲得政府重大工程，士林地檢署與台電之間建立良好聯繫平台，20日上午由檢察長朱家崎檢察長率主任檢察官陳銘鋒、檢察官許恭仁、劉東昀，前往台電公司第一核能發電廠舉行地區聯繫會議。

台電編列預算，核一廠除役工程預計25年，所有工程所需費用至少1500億元，除主要輻射燃料束移除相關工作得要專業人士處理，其餘較簡易像是整地、興建臨時儲存倉庫等先期預算就編列了8年300億元，為使標案廉潔透明，杜絕不法，將運用政風聯繫平台做情資交換，利便檢察官判斷是否有相似或其他不法行為，以利後續成立專案偵辦及蒐證作為。

士林地檢署強調，為能讓台電在未來執行各項電力工程與計畫時，將提供具體建議與協助外，更重要的是，核安問題民眾十分關心，涉及核能採購尤其不能輕忽，藉由檢察單位與台電公司合作，可提升採購效，並對違法行為產生嚇阻作用，以維護核能安全及國家安全。

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(中時 )