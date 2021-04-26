台中市長盧秀燕強調，台中空汙將越來越嚴重，她將堅決守護市民健康與權益。(陳世宗攝)

台中市議會26日進行專案報告，多位議員皆關心中火違法啟用2、3號機組與燃氣機組都市審議議題。台中市長盧秀燕表示，台電公司前年在通宵電廠進行汰舊換新，為何對台中卻持不同標準，市府堅決守護市民健康與權益，「絕不妥協也無所畏懼！」

台中市議會今日進行專案報告，台中市議員賴義鍠、羅廷瑋、劉士州、吳瓊華、林德宇、黃健豪、陳政顯、黃馨慧關心中火機組議題。羅議員表示，台中電廠新建燃氣機組計畫，依法須經過都市計畫委員會審議，為何台電未經都市設計審議就進行發包，對此，他譴責台電公司，拒絕中火發電機只增不減，傷害台中人健康。

盧秀燕表示，中火已有10部機組又要增設2部，她要求台電一定要拆除燃煤機組才能改善空汙，尤其台電針對苗栗通霄電廠汰舊換新老舊機組，但台中的老舊燃煤幾組非但不除役仍要增設機組，危害台中人健康，讓發電量越來越大，污染也隨之增加，台中空汙將越來越嚴重，她將堅決守護市民健康與權益。

法制局長李善植說，廢止3號機組操作許可證的處分，環保署雖曾來文表示撤銷，但依《地方制度法》第75條及《行政院環境保護署組織條例》第3條相關規定，欲撤銷直轄市政府的行政處分，應報請行政院由行政院撤銷，環保署卻逕自發函撤銷，此舉侵害權力分立及地方自治權，屬於無效行政處分，因此台電3號機組仍屬許可證遭廢止狀態，且台電公司曾來文確認上開處分的有效性，並經環保局函復如有操作需要應依法重新申請，並取得操作許可證後才可操作，台電公司至今未重新提出許可申請。

劉士州表示，中火興建燃氣機組恐影響海岸景觀，須審慎把關，尤其減碳是世界趨勢，也是盧市長的政策目標，建議中火3號機組違法重啟相關事件也應納入審議條件之一。

都發局長黃文彬指出，燃氣機組審議內容包括環境保護、資源再利用、景觀維護等，均會在都審法規下依法審議，其中環境污染部分會請主管機關環保局提供意見；另外都市景觀也會邀請相關專業機關與人員列席，按照程序辦理。

林德宇關心中火燃氣機組審查進度，都發局強調，台中市政府為維護海岸景觀，對於台中港各項重大建設案均審慎把關，並按照法定程序審議，由於中火新建燃氣機組及液化天然氣設備等大型設施，對於台中港海岸環境及景觀影響甚鉅，台電去年提出報告書尚缺設施設置前後染污等相關數據，市府依規請台電補正後，目前已針對環保設施及資源再利用配置計畫進行檢核，待內容無誤後將提送都審港埠專案小組審議。

(中時 )