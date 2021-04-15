教育部長潘文忠今天到立法院專案報告「科技教育實施現況及發展」，109學年及110學年共核定優質大專院校增加1萬多個資通訊及半導體領域的招生名額。不過，立委質疑，如果這些新增的招生名額集中在公立大學，將造成更多私立大學面臨退場。

根據行政院科技會報辦公室推估我國產業數位轉型需求人才，針對具跨領域與資通訊數位能力的高階人才，到2030年將有8.3萬人才缺口。為補足缺口，教育部自109學年起，將連續11年每年平均增加約7500名跨領域及資通訊高階人才培育。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會專案報告「科技教育實施現況及發展」指出，教育部正在努力擴充資通訊相關系所名額，讓優質大學院校可申請增加10％至15％資通訊數位人才培育量，以培育高階研發人力及工程師。

根據教育部統計，關於資通訊系所的招生，109學年共核定增加3575個名額，110學年將資通訊領域擴大至半導體、AI及機械等領域相關系所，並核定增加6654個名額。也就是，近2年，大專院校資通訊、半導體、AI及機械的招生名額，增加1萬多個。

國民黨立委李德維質詢指出，現在許多私立學校面臨招生不足，立法院也正在審議《私立高級中等以上學校退場條例》，教育部現在大量擴充資通訊領域的招生名額，如果主要集中在公校，那將嚴重影響到私校生存。

李德維說，在少子化下，他不主張減少公校招生名額，但也不能新增加的資通訊領域招生名額都集中在公校。他要求教育部重新盤點資通訊領域增加的招生名額，做適當分配。

潘文忠表示，資通訊人才的培育，除了增加大專院校的招生名額外，也會讓非資通訊領域專業系所學生修讀數位科技學程及建立資通訊數位科技第二專長培育管道。教育部會盤點近2年增加的大學院校資通訊領域招生名額，並進行檢討。

(中時 )