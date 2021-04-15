瑞銀宣布調高美股年末目標5%。美股財報季本周掀起帷幕，標普500指數已迫不及待頻創新高，月初至今上漲近4%，年初至今累積上漲約10%。瑞銀最新調高今、明年標指盈利增長預測至31%及12%，今年末指數目標價並從原來的4200點上調至4400點（昨晚收報4124點），屆時本益比大概為21倍。

瑞銀認為，市場預期標指一季度盈利增長比去年四季度要低近6%，但此估算似乎過於保守。美國政府當季出台兩輪財政刺激方案，而且當地47%成年人已接種至少一劑疫苗，經濟活動確定加快，當季創造超過160萬個職位空缺，商業景氣度明顯回升，瑞銀估計一季度盈利強勁增長約30%，有望創下紀錄新高。

由於消費者累積的儲蓄及需求釋出，以及政府刺激措施落地，美國經濟在夏天提速成長在望，全年經濟增長料達到6.6%，為1984年以來的高點。即便明年經濟有所回落，但增速仍然偏高。

對於總統拜登提議將企業稅率從21%提高到28%，並將全球無形資產低稅收入（GILTI）稅率翻倍到21%，以及對賬面收入徵收15%的最低稅率，相關措施估計影響標指明年盈利約8%。不過，瑞銀預期企業稅率最終只會調升至25%，對明年標指盈利的潛在一次性影響4%。

(時報資訊)