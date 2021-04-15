台鐵太魯閣號在花蓮縣清水隧道發生嚴重事故，兩大韓國企業也伸出援手，台灣三星及台灣LG也陸續捐款，台灣三星表示，作為在台深耕27年的在地化企業，對事件深感悲慟，亦對逝去的寶貴生命深切哀悼，秉持著人溺己溺的精神，盼盡企業綿薄之力，協助受難人員度過難關，因此宣布捐款700萬元至衛生福利部「0402太魯閣號事故案」賑災專戶，以助受災民衆後續醫療、復健、撫恤、經濟支持及社會重建之用，期望他們早日恢復正常生活，「台灣三星電子亦對辛苦的第一線救難人員表達深切敬意，感謝其不辭辛勞無私救災；並為台灣集氣祈福，盼匯聚更多溫暖與力量為台灣社會加油、同盡心力。」

LG集團則在台深耕20年，其表示以取之於社會，用之於社會的精神，持續關懷台灣、落實企業社會責任，為了因應災民家屬撫卹及後續重建所需，台灣LG集團宣布捐款500萬元予「衛生福利部賑災專戶」，期能善盡企業社會責任，幫助災民渡過難關。

(中時 )