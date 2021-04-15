培養設計思考人才，東海大學獲教育部苗圃計畫核定，從學校制度、法規及授課配套等方面研議，藉以培育跨領域師資，並邀集中部地區學校共組聯盟，盼結合各校特色，讓設計思考主軸的跨領域教學紮根。

包括東海大學、中山醫學大學、靜宜大學、僑光科技大學、台中教育大學等中部地區大專院校，15日齊聚東海大學，在台中市社會局長彭懷真見證下，各校共同簽署「設計思考跨領域人才培育苗圃計畫中區聯盟合作意向書」。

東海大學副校長兼計畫主持人王立志說，東海校務發展計畫以經濟永續、生態永續、社會永續及文化永續為目標，設計思考的跨領域人才培育不只針對學生，也應回歸社會永續、環境永續的教育場域，使得教師培育更顯重要，教育部透過苗圃計畫作引導，協助高等教育結合設計思考精神、發展跨領域雙師教學模式。

發展設計思考跨領域學習多年的中山醫學大學校長黃建寧表示，跨領域溝通整合能力在未來世代是必要能力，近年來學校除以醫學為主領域，也透過跨領域教學、培養學生解決問題的能力。僑光科技大學校長余致力則說，美國重研究、輕教學，台灣也在思考反省，跨域一起學習可以找到不同專業的合作模式與方向。

彭懷真強調，中區苗圃計畫希望未來能融入Design Thinking的概念，也建議政府體系的公務員能停下來思考、學習與跨域。學生需要教育、老師也需要，教育和人才苗圃培育一樣，雖緩慢成長，但一定會有所改變。

(中時 )