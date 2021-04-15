據中國外交部網站消息，中國外交部部長助理吳江浩今日召見日本駐中國大使垂秀夫，就日本政府決定以海洋排放方式處置福島核電站事故廢水提出嚴正交涉。

吳江浩指出，日方有關決定置全球海洋環境於不顧，置國際公共健康安全和周邊國家人民切身安全利益於不顧，涉嫌違反國際法和國際規則，不是現代文明國家所為。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

吳江浩表示，中方強烈敦促日方認清自身責任，秉持科學態度，履行國際義務。

他指出，一是重新審視福島核電站事故廢水處置問題，收回排放入海錯誤決定；二是在國際機構框架下成立包括中國專家在內的聯合技術工作組，確保核廢水處置問題嚴格接受國際評估、核查和監督；三是在同利益攸關方和國際機構協商一致之前，不得擅自啟動核廢水排海。

吳江浩說，中方將繼續與國際社會一道，密切關注事態發展，保留作出進一步反應的權利。

(旺報 )