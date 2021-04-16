AZ、嬌生新冠疫苗發生民眾接種後出現罕見血栓症狀，德國、挪威研究團隊在最新刊登的研究中進一步說明可能原因，他們發現患者對疫苗產生罕見免疫反應，出現激化血小板、造成血栓併血小板低下症的特定抗體，同時導致血栓及不尋常出血。

嬌生疫苗也爆發接種者出現罕見腦部血栓症狀。

美國、歐洲相繼出現民眾施打AZ疫苗及嬌生疫苗後，體內出現不尋常血栓症狀、甚至死亡案例，歐盟藥品管理局（EMA）已建議將罕見血栓症狀列為AZ疫苗極罕見副作用，丹麥14日宣布全面停打AZ疫苗，多國限制長者施打，美國也暫停嬌生疫苗接種，嬌生則推遲對歐盟供貨。

美聯社報導，這些血栓並非典型血栓症狀，主要有2點詭異之處。第一，它們出現在不尋常的身體部位，例如從大腦流出血液的靜脈；第二，患者體內的血小板數值都異常低，血小板本身的作用是形成血栓、凝塊，血小板數值低的話就會出血。

德國格萊福斯瓦德大學醫院（Greifswald University Clinic）團隊及挪威奧斯陸大學附設醫院（Oslo University Hospital）團隊3月下旬不約而同宣布找到疫苗誘發罕見血栓的可能原因，2個團隊9日分別在《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）刊登研究成果，進一步說明誘發血栓的相關機制。

《紐約時報》（New York Times）報導，德國與挪威的研究都發現，民眾接種疫苗後，身體會產生激化血小板的抗體。德國研究一共涵蓋11名患者，當中包含9位年紀介於22至49歲之間的女性，觀察患者接種AZ疫苗後5至16天的身體變化，發現患者體內出現1或多個血栓，其中9人出現腦靜脈竇血栓（Cerebral venous sinus thrombosis）的罕見腦部血栓症狀，部分患者肺部、腹部、其他部位出現血栓，當中6人死亡，1人有腦出血。

研究作者之一的格萊福斯瓦德大學教授格賴納赫（Dr. Andreas Greinacher）9日表示，有明確證據顯示，在極罕見的情況下，AZ疫苗導致人體產生會啟動血小板的抗體，抗體也導致血栓產生。

這些抗體會導致血栓併血小板低下症（thrombotic thrombocytopenia）發生，也就是同時出現血栓及不正常出血。研究人員將這種狀況命名為「疫苗誘發的免疫性血栓併血小板低下症」（vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia，VITT）。

挪威的研究涵蓋1男4女等5名醫護患者，年紀介於32至54歲之間，他們在接種AZ疫苗後7至10天出現血栓及出血，4人腦部有嚴重血栓，3人死亡，患者的早期症狀包含嚴重頭痛，他們體內也被測出有高數值能刺激血小板的抗體。

研究指出，患者接種疫苗後的血栓副作用，和廣泛使用的抗凝血劑肝素有時誘發的副作用相似，密西根大學血栓專家巴恩斯（Dr. Geoffrey Barnes）指出，在非常罕見的情況下，使用肝素的患者體內會產生同時能攻擊、過度刺激血小板的抗體，導致患者同時出現血栓及出血。疫苗接種患者體內的抗體就相當類似於使用肝素的患者。

目前有科學家猜測，AZ疫苗採用黑猩猩腺病毒作為載體可能是誘發人體不尋常免疫反應的原因。AZ疫苗採用改良的黑猩猩腺病毒作為載體，攜帶新冠病毒的棘狀蛋白（spike protein）DNA，當人體接種疫苗後，會誘發人體產生對抗新冠病毒的免疫反應，部分科學家認為，黑猩猩病毒本身或是所攜帶的DNA就是造成血栓副作用的主因，不過這些理論都尚未獲得證實。

格賴納赫指出，目前尚不清楚誘發不尋常免疫反應的機制，不過他認為出現罕見血栓的患者本身可能就有少見、未知的生理特性，他稱之為個別輔因子（individual co-factors），導致患者身體在因應新冠病毒時，免疫系統容易產生強烈、失控的抗體。他說目前仍無法預測哪些人會出現這類抗體，也無法確知女性是否比男性更容易產生副作用，因為德國案例中的患者多為醫護人員，醫護人員優先施打疫苗，而德國醫護人員又多為女性。

目前也不清楚嬌生疫苗的可能血栓案例是否和AZ疫苗相關，美國主管機關暫停嬌生疫苗施打的目的，在於確保醫護人員知道如何治療疑似血栓患者，避免讓患者使用肝素。

針對罕見血栓的治療方法，科學家建議可以使用靜脈注射免疫球蛋白（intravenous immune globulin），或是使用肝素以外的抗凝血劑。

(中時新聞網)