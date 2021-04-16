豐謙（5523）建設公告處分嘉義縣太保市嘉保段土地4,254.958坪，每坪約11.75萬元，交易總金額5億元，預計處分利益約2.5億元，挹注第二季獲利大進補！今日開盤隨即爆量鎖住漲停25.50元，大漲了2.3元，成交量逾1,900張，還有逾千張買單高掛。

豐謙建設第一季在台中市北屯區「蜜之地」交屋入帳下，營收達5.15億元，激增33倍！豐謙去年EPS 0.33元，獲利增長達8成，董事會決議每股大方配發0.5元股息。

(工商 )