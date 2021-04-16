賣地獲利豐 豐謙早盤鎖漲停 10:412021/04/16 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐謙（5523）建設公告處分嘉義縣太保市嘉保段土地4,254.958坪，每坪約11.75萬元，交易總金額5億元，預計處分利益約2.5億元，挹注第二季獲利大進補！今日開盤隨即爆量鎖住漲停25.50元，大漲了2.3元，成交量逾1,900張，還有逾千張買單高掛。 豐謙建設第一季在台中市北屯區「蜜之地」交屋入帳下，營收達5.15億元，激增33倍！豐謙去年EPS 0.33元，獲利增長達8成，董事會決議每股大方配發0.5元股息。 宏達電基本面好轉 早盤股價衝漲停 疫情衝擊去年銀行獲利 國銀行員貢獻 每人少30萬 (工商 ) #豐謙 #賣地 #獲利豐 #早盤 #鎖漲停 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》獲利了結 黃金亞洲電子盤轉跌 10:352021/04/16 財經 緬甸政變台商慌3／國泰兆豐仰光分行才開業 中石化海外開發首案踢鐵板 09:152021/04/16 財經 專家傳真－比特幣區塊鏈服務無間斷 市值超越FB、Tesla 全球第六 04:102021/04/16 專題周報 《集中市場》外資止步連4賣 台積威武奪下萬七碉堡 15:232021/04/15 財經 《觀光股》雄獅＋KLOOK＋豐趣結盟 加速國旅產業數位化 13:082021/04/16 財經 台積電盤中跌逾2.2% 台股回測萬七關卡 11:292021/04/16 財經 《集中市場》台股回神登高 外資連2買 15:242021/04/16 財經 IC設計股各走各的路 世芯-KY再吞第五根跌停 04:102021/04/16 財經要聞 1分鐘讀財經》台積電法說洩第2季小逆風 外資說話了 08:272021/04/16 財經 豐謙處分嘉義土地 預期獲利達2.5億 20:562021/04/15 財經 《國際產業》獲俄疫苗肥單 韓HG漲停鎖死 15:072021/04/16 財經 財經熱門新聞 台股衝萬七 謝金河示警：最大利空的股票 - 財經 我晶圓代工規模 一枝獨秀 - 財經要聞 - 工商時報 全台水荒 桃園即日起全天減壓供水 - 財經 - 中央社 台積電賺不到萬元就出場 男大生重押這檔狂賺500萬 - 財經 中鋼變猛虎狂噴40％ 謝金河曝背後2大暴衝關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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