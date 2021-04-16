行政院昨宣布院長蘇貞昌批准交通部長林佳龍辭呈，國民黨副祕書長李彥秀在臉書指出，在太魯閣號罹難者聯合公祭前釋放出這樣消息，看得出行政院在這件事情上的精心推敲，多了算計，卻少了對罹難者的尊重，呼籲行政院放下算計，好好面對台鐵改革。

李彥秀說，台鐵太魯閣408次列車事故死傷慘重，交通部長林佳龍雖然早早提出請辭，一直到昨天太魯閣罹難者聯合公祭前，行政院才放出批准辭呈的消息。後續由誰接任，更引發各方揣測。在太魯閣罹難者聯合公祭前釋放出這樣消息，看得出行政院在這件事情上的精心推敲，多了算計，卻少了對罹難者的尊重。

她說，政治責任拖拖拉拉，更難讓人想像後續民進黨政府對於台鐵改革的決心。尤其，蘇貞昌過去對部會間會議的懶散，台鐵改革涉及跨部會的問題，如果缺乏行政院的支持，恐怕難以讓人期待。

李彥秀說林佳龍因為普悠瑪事故上台，因為太魯閣事故下台，台鐵改革卻沒有邁開大步，讓國人失望。林佳龍在下台前努力營造台鐵改革、事故善後的身影，卻難掩過去在交通部長期間，未獲行政院支持，無力改革台鐵的落寞，以及失職。

李彥秀強調，接下來不論是接任交通部長，都應該將台鐵旅運改革放第一位，並且應該勇於向顢頇的行政院叫板，否則難以讓人信服政府有改革台鐵的決心。

(中時 )