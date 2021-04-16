正值俄羅斯新冠疫苗大增產能，以期供應海外需求之際，韓國Huons Global(HG)於16日宣布，已接單衛星五號(Sputnik V)疫苗，並正加快腳步增加生產，計畫每個月可產出上億劑左右。

2020年底，韓國生技業者GL Rapha也曾與俄羅斯財富基金，簽署了一項年產量可達1.5億劑衛星五號新冠疫苗的協議。

韓國醫療業者HG指出，將從8月開始生產樣本，且針對俄羅斯財富基金所提出需求，靈活調度供應。

HG不是單打獨鬥，將與其它三家韓國業者，共同吃下俄羅斯衛星五號這張肥單。其中，包括生技仿製藥大廠Prestige BioPharma，Humedix藥廠以及Boran Pharma藥廠，將共同合建全新生產設備。

16日，前述接單消息ㄧ傳到股市，與相對表現平淡的韓股KOSPI相比，HG從開盤時，就直接亮燈漲停，並一路鎖死在漲幅約三成的漲停價位51,800韓元。

印度駐莫斯科大使16日也表示，在印度12日批准後，預計四月底之前，俄羅斯可望提供印度更多數量的衛星五號新冠疫苗。

歐盟的歐洲藥品管理局（EMA），正對衛星五號新冠疫苗進行滾動式審查。目前，有許多歐洲國家都希望能擴增全民接種率，但也苦惱於因延遲交貨，而讓手頭上的疫苗數量不足。

(時報資訊)