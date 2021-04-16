台船(2208)表示，今年增資作業受員工、股東及公開市場各方投資人青睞，順利完銷收足股款。台船也公布今年第1季自結稅前盈餘約3400萬元，是6季來首次轉虧為盈，全年往轉虧為盈目標前進。

針對媒體報導潛艦國造工程因中鋼(2002)供料不及，潛艦船殼生產進度遲滯，台船指出，目前中鋼供應潛艦用船殼鋼板，皆可滿足台船生產所需。台船進一步表示，與中鋼均為台灣重工業國家隊成員之一，當政府推動重大經濟計畫時，必定兢兢業業戮力以赴，以達成國家政策使命目標，台船因業務營運關係與中鋼等相關單位實屬重工業內產業鏈上下游需求與供應關係，商業互動良好，因業務需要偶而進行商業談判，乃屬正常現象。

台船因應國際航運市場變化，近年致力轉型，目前國艦國造業務比重已達到60％，商船本業與海工事業約佔40％，國艦國造、離岸風電及商船本業龐大手持訂單，三大事業已逐步建構完成，全年希望結束連5年虧損。

(時報資訊)