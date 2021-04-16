韓國大師級導演李滄東作品數量雖少，卻部部驚艷國際，小說家出身的他更發揮了獨特的創作能量，每部電影劇本都是親自編寫，細膩又寫實地描繪故事與角色，風格獨樹一幟，其中《燃燒烈愛》就創下了法國坎城影展場刊影評最高分紀錄，至今仍屹立不搖，足見李滄東在國際影壇上的崇高地位。而繼去年在台重映的經典作《綠洲》之後，《薄荷糖》也將在5月14日首次以4K數位修復版本盛大獻映。

《薄荷糖》故事橫跨了光州事件、學生運動、金融風暴等韓國重大事件，赤裸裸地揭示社會現實如何徹底改變男主角的人生，而電影用倒敘手法呈現，更隱隱帶出時間之於生命是最不可承受之輕，充滿後勁餘韻。男女主角薛耿求與文素利都曾透露拍攝時壓力極大，導演李滄東笑說：「可能是因為我很常對演員說『不要演戲』，這對演員來說可能會不知所措，我盡量不讓他們表現出演技，而是不斷問他們『有感覺嗎？』，因為好的表演是靠感覺而成的。」

當時還未成名的薛耿求獨挑大樑擔任靈魂角色，深怕自己搞砸了整齣戲，有時候導演李滄東只是很單純地看著薛耿求，他都會認為自己應該做錯事了，導演李滄東說：「薛耿求和文素利都是很認真的演員，他們的壓力其實來自於對自己的要求。」而李滄東認為好的表演必須有好的劇本支撐，他說：「劇本要給予角色層次、起伏和厚度，擁有豐富的表演空間才能讓演員得以發揮實力，如果是空洞的角色只會讓人無所適從。」

被稱作是「影帝影后製造機」的李滄東，近年以韓劇《浪漫醫生金師傅》中天才醫生聞名的韓石圭、「韓國大滿貫影后」全度妍、資深影星尹靜姬與「國民影帝」宋康昊都曾因演出李滄東的作品而鍍金，其中全度妍更勇奪坎城影后殊榮。而《薄荷糖》更讓薛耿求一舉奪得青龍影帝與大鐘獎新人獎，讓他知名度大開，成為薛耿求從影最重要的代表作。

(中時 )