有「拜登最好的朋友」之稱的美國前參議員陶德（Chris Dodd）14日下午率團訪問台灣，是美國總統拜登上任後訪台首發團，同行包括2位前副國務卿史坦柏格（James Steinberg）、阿米塔吉（Richard Armitage），各界高度關注。國民黨立委葉毓蘭直言，這次來訪規格確實都很大咖，比前美國前總統川普時期的阿札爾（Alex Azar II）名聲響亮多了，但必須警告「天下掉下來的，很少是好東西」。

葉毓蘭昨日（16）在臉書發文表示，這次來訪的這幾位都很大咖，至少比川普上次派來的衛生部長阿札爾名氣響亮多了。話鋒一轉，葉質疑：「他們是天上掉下來的禮物嗎？是拜登想要對台灣人給予保障的承諾嗎？」

葉毓蘭直言：「往例告訴我們，天下掉下來的，很少是好東西。阿札爾強賣我們萊豬，陶德、阿米塔吉這次是不是也是來推銷的？讓我們接著看下去……」不僅如此，葉更質疑，美國要從阿富汗撤軍，難道要把庫存品傾銷給我們嗎？並呼籲蔡政府，千萬別把改善交通安全的血汗錢再送去買軍火。

對此，網友紛紛留言：「如果馬英九開放，有害人民身體健康的萊豬進口給人民吃會怎樣？早就被轟下台」、「真是人民不如狗」、「賣軍火武器的前置作業？」、「國防出來陪襯，就是要賣我們武器，真當人民沒眼睛在看國際時事變化」、「我猜是來關心萊豬有賣多少了吧！哈哈」、「美國人來絕對是為他們的利益」。

(中時新聞網)