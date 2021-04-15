【LIVE直播】美國前參議員陶德訪台 外交部新聞說明會

有「拜登最好的朋友」之稱的美國前參議員陶德（Chris Dodd）14日下午率團訪問台灣，是美國總統拜登上任後訪台首發團，引發各界高度關注。外交部政務次長田中光12日答詢民進黨立委王定宇，明確表示蓬佩奧訪台的可能性。對此，成功大學政治系副教授王宏仁直言：「憂喜參半。」因此次陶德出訪與對台交往準則放寬並無直接關聯，主要目的在拜登政府在為對台交往模式「測水溫」。

王定宇12日在立法院質詢，關心關切蓬佩奧今年來訪台灣的可能性，田中光表示，蓬佩奧與蕭美琴已見過面，這是很好的跡象，正往這方面去努力。王進一步追問：「機率是不是很大？」田中光也明確回應：「是」。

王宏仁今天（15）接受香港媒體《中評社》訪問表示，美國這趟訪問屬非官方性質，所以沒有政治紅線的問題，但也能達到對大陸宣示、並透過友台舉動增加對中的談判籌碼的用意。拜登政府推出「新對台交往準則」，並對外強調放寬交往限制，這是所謂「台灣牌」的一環，企圖藉延續前總統川普的路線，一步步增加對台灣的支持，對大陸施加壓力，也增進與大陸談判的籌碼。

王宏仁指出，拜登上任不久就派人訪台，意在對外展現行動力，並為新對台交往準則試水溫；雖然這樣的台美交往雖然非屬官方性質，卻仍有一定的政治敏感度，若一旦政治敏感度過高，也會讓兩岸的衝突風險隨之攀升，像傳出蓬佩奧訪台這樣的消息便是。

(中時新聞網)