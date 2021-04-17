超人氣漫畫《進擊的巨人》連載長達11年7個月，上週迎來最最終章，讓粉絲直呼不捨，日前也傳出華納兄弟與出版漫畫的《講談社》簽下了好萊塢改編合約，將推出好萊塢真人版電影，而近日也宣布與行動短影音平台TikTok首次跨界合作。

官方合作挑戰賽「＃進擊的巨人」16日起上線，特別根據動漫中，粉絲熟悉的角色和場景設計了三款官方道具特效，只要使用任一特效拍攝影片並標記「 ＃進擊的巨人」，就有機會獲得拿到官方週邊贈品，讓粉絲們可以延續對《進擊的巨人》的愛。

(中時 )