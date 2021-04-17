不只進軍好萊塢 《進擊的巨人》宣布與超夯平台跨界合作 10:492021/04/17 中時 孫伊萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 TikTok與《進擊的巨人》跨界合作。（TikTok提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 超人氣漫畫《進擊的巨人》連載長達11年7個月，上週迎來最最終章，讓粉絲直呼不捨，日前也傳出華納兄弟與出版漫畫的《講談社》簽下了好萊塢改編合約，將推出好萊塢真人版電影，而近日也宣布與行動短影音平台TikTok首次跨界合作。 官方合作挑戰賽「＃進擊的巨人」16日起上線，特別根據動漫中，粉絲熟悉的角色和場景設計了三款官方道具特效，只要使用任一特效拍攝影片並標記「 ＃進擊的巨人」，就有機會獲得拿到官方週邊贈品，讓粉絲們可以延續對《進擊的巨人》的愛。 興大創新研發 登國際頂尖期刊 拜登將會晤菅義偉 聚焦三議題 (中時 ) #進擊的巨人 #跨界合作 #好萊塢 #官方 #特效 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 正修資管成果展 AIOT資源回收分類器及醫遊為淨網路平台表現亮眼 10:032021/04/17 寶島 世紀樺欣砸40億 風機零件廠落腳台中港 04:102021/04/17 財經要聞 陸港觀盤－中資股季度業績 成市場焦點 04:102021/04/17 全球財經 工商時報、遠見雜誌 推聯合訂閱優惠 04:102021/04/17 企業經營 風光13載 陸P2P網貸走入歷史 04:102021/04/17 全球財經 林少尹跨領域專業 從容面對案件 04:102021/04/17 企業經營 LINE Bank將開行 純網銀風雲急 04:102021/04/17 金融．稅務 電子指紋推廣差 民代促改善 04:102021/04/17 地方新聞 台美增溫 陸反制不會停 04:102021/04/17 時論廣場 文在寅5月下旬訪美 聚焦朝鮮半島非核化 04:102021/04/17 國際大事 投資人反應冷淡 TuSimple上市蜜月期 失利 04:102021/04/17 全球財經 娛樂熱門新聞 那英遭疑假唱張柏芝感言心酸 《浪姐2》成團名單出爐被罵翻 - 娛樂 39歲范冰冰被曝落魄商演 一身皺衣擠寒酸舞台令人唏噓 - 娛樂 曾莞婷脫了？狂曬絕美半球螞蟻腰 本土劇林志玲：要拉大看 - 娛樂 馮德倫公開老婆私下崩壞醜照 舒淇火了曬針頭回敬 - 娛樂 韓瑜招牌長髮變了「換一下感覺」罕見頂短瀏海嫩出水 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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