桃園市一名略有失智的78歲劉姓老婦，16日深夜趁著家人熟睡，獨自一人偷溜出門，漫無目地的行走在民族路雙連二段的巷弄內，所幸路過的員警發現，及時伸援，才能讓老婦平安返家。

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，家住中壢區五興路，略有失智的劉姓老婦，16日深夜趁著家人熟睡，不知何故，竟獨自提著行李外出，漫無目地的行走在平鎮區民族路雙連二段的巷弄，最後體力耗盡，只能依著圍牆不斷的喘氣。

所幸宋屋派出所同仁警員黃楚桓及徐梓傑巡邏經過，見老婦臉色發白，說起話來有氣無力，且面對員警詢問，完全無法表達詞意，員警只好先將老婦載回勤務駐地，並遞上熱食及茶飲供老婦補充體力、稍作休息。

待老婦狀況穩定後，員警再利用人臉辨識系統，查出老婦的相關資料，並順利聯繫上老婦的家人。老婦的兒子接到員警電話，著急的趕到派出所，見到母親無恙頻頻向警方道謝，並表示幸好此次得警方協助，母親才能平安返家，對於警方的熱心協助感謝不已。

(中時 )