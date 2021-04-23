新北市周姓女子2018年出入板橋區某超商時，突然在門口摔跤，造成頭部、膝蓋多處受傷，周女認為超商未保持地墊平整，雖然當時副店長有立刻給她3800元壓驚，但返家後仍出現嘔吐、暈眩等症狀，長達10個月無法工作，店家雖有意願給予周女1.5萬元支票補償，但她拒收，反向對方求償50萬元，最終遭法院判敗訴。

周女2018年12月間在該超商門口摔跤，回神張望時發現超商地墊有一腳翹起，認為自己是被地墊絆倒受傷。周女表示，當時店家有給3800元的壓驚補償，但就醫返家後仍陸續出現嘔吐、暈眩等身體不適症狀，由於平時是做市場臨時工、臨時托嬰工作，事發後情緒低落、恐慌，身心嚴重創傷，長達10個月無法工作，因此向店家求償50萬元精神、工作損失，另向值班副店長提告過失傷害罪，但遭檢方不起訴處分。

店家表示，周女沒有證據證明是被店外門口掀起的地墊絆倒，此事純屬偶然，且事出突然，值班副店長根本無從防範，至於事發後，周女拒收的1.5萬元，僅是店家關懷消費者的善意行為，與是否有疏失無關。

法官認為，周女是在跌倒後才發現地墊掀起，無法證明超商地墊是否在跌倒前就已掀起，雖然周女有提供其他連鎖超商地墊掀起的畫面，但無法推論與本次事件有關，且她無法提出其他證據佐證，因此判周女敗訴，全案可上訴。

(中時 )