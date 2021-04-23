爭取高齡化長照市場，新光保全（9925）正式跨足長照產業，首家位於板橋的枋橋公共托老中心，23日開幕；新保指出，已積極整合關係企業保全、醫療、保險等資源，打造「Care Ｕ雲端居家照護」平台，提供長照全方位照護服務。

「Care Ｕ雲端居家照護」平台，應用物 聯網及雲端技術，搭配24小時照護中心的人員服務，建構出全方位的 照護整合系統。

新保指出，為提供更多元化的生活服務，集團是由子公司「新保生活關懷公司」，專責無障礙接送、輔具銷售/租賃及生活轉介等服務，滿足長輩生活所需，實現「在宅老化」的願望，提供銀髮族「安心享老的家」。

積級投入長照產業，新保指出，今年3月，新保也與新竹縣政府、社團法人新竹縣中華照護者關懷協會、及智慧時尚股份有限公司攜手合作，「110年度新竹縣獨居老人在宅緊急救援通報服務」，協會採用新光保全的Care U雲端居家照護服務，完善的緊急通報處理服務，24小時遠距照護即時回應，同時當失智長輩自行外出時，藉由穿戴GPS手錶裝置的SOS求救功能，可遠端追溯每個配戴者軌跡，如遇走失或緊急事件，按下求救按鈕尋求救通報。

(工商 )