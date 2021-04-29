櫃買中心29日表示，配合上櫃公司110年第1季及興櫃公司109年度財報陸續公告，為幫助投資人瞭解上櫃及興櫃公司最新之財務及業務資訊，將辦理9場「櫃買市場業績發表會」，時間各為5月11、13、14、18、19、21、24、25及27日。為避免室內群聚感染風險，業績發表會將採線上直播方式，由與會公司代表進行簡報直播，並針對投資人會前所提問題進行回覆。

櫃買中心指出，為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，且加強投資人對富櫃200指數成分股的認識，本系列業績發表會分別安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題，各場主題依序為「科技生活」、「半導體供應鏈(興櫃)」、「櫃買特色」、「富櫃200(一)」、「富櫃200(二)」、「休閒生活」、「智慧科技」、「生技醫療(一)」及「生技醫療(二)」等。

與會公司包含崇越電(3388)、湯石照明(4972)、桓達(4549)、晶呈科技(4768，興櫃)、美達科技(6735，興櫃)、IET-KY(4971)、東洋(4105)、華容(5328)、艾訊(3088)、系統電(5309)、信昌電(6173)、聰泰(5474)、朋億(6613)、群翊(6664)、普萊德(6263)、智基(6294)、大田(8924)、亞泰(4974)、凱崴(5498)、倉和(6538)、健喬(4114)、友華(4120)、大樹(6469)、奈米醫材(6612)、太醫(4126)、寶島科(5312)，共24家上櫃公司及2家興櫃公司參與，投資人屆時可到櫃買中心網站觀看線上直播。

各場次與會公司之簡報檔將於發表會前一營業日下午5點前置於活動網頁下載專區，投資人可於發表會當日中午12點前，於活動網頁提問欄位輸入想詢問的財務業務問題，或於會後依公司簡報檔所示或公開資訊觀測站公司基本資料之投資人關係聯繫方式，續與公司溝通交流，每場簡報影音檔將於會議結束後置於櫃買中心網站影音專區，提供點閱觀看。

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