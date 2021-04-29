櫃檯買賣中心將於5月11日到5月27日舉辦9場「櫃買市場業績發表會」，共有24家上櫃公司及2家興櫃公司參與。

配合上櫃公司110年第1季及興櫃公司109年度財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃及興櫃公司最新之財務及業務資訊，櫃買中心將辦理9場「櫃買市場業績發表會」，為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，且加強投資人對富櫃200指數成分股的認識，本系列業績發表會分別安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題，各場主題依序為「科技生活」、「半導體供應鏈(興櫃)」、「櫃買特色」、「富櫃200(一)」、「富櫃200(二)」、「休閒生活」、「智慧科技」、「生技醫療(一)」及「生技醫療(二)」等。

櫃買中心表示，此次與會公司分別包括：崇越電(3388)、湯石照明(4972)、桓達(4549)、晶呈科技(4768)(興櫃)、美達科技(6735)(興櫃)、IET-KY(4971)、東洋(4105)、華容(5328)、艾訊(3088)、系統電(5309)、信昌電(6173)、聰泰(5474)、朋億(6613)、群翊(6664)、普萊德(6263)、智基(6294)、大田(8924)、亞泰(4974)、凱崴(5498)、倉和(6538)、健喬(4114)、友華(4120)、大樹(6469)、奈米醫材(6612)、太醫(4126)、寶島科(5312)，各場次與會公司之簡報檔將於發表會前一營業日下午5點前置於活動網頁下載專區。

(時報資訊)