各地的視障學生們一同參與，讓學生們可認識台中在地的媽祖遶境活動。（市議員林孟令服務處提供）

台中市身心障礙體育總會30名肢體障礙，游泳、保齡球，輪椅舞選手使用輪椅、拐杖的方式參與。（市議員林孟令服務處提供）

台中市議員林孟令服務處現場特採取園遊會方式，準備豐富的鄉土小吃提供信眾休息、食用。（市議員林孟令服務處提供）

1年1度的大甲媽祖遶境，今天沿海線返回！台中市議員林孟令服務處現場特採取園遊會方式，準備豐富的鄉土小吃提供信眾休息、食用。林孟令表示，他3月份接任理事長後，服務處辦理年度大型活動，第一時間就想到身障選手們，尤其又有帕運、全國身障運等大型賽事，讓媽祖來為大家祈福。

林孟令今年接任台中市身心障礙體育總會理事長，適逢東京帕拉林匹克運動會（身障奧運）、明年台中市將承辦全國身心障礙國民運動會，邀請將出戰東京帕運會的視障田徑選手-楊川輝、劉雅婷、吳農彬選手；特別為選手祈福前進帕運、搶下金牌。

台中市啟明學校校長廖連喜，也帶了來自各地的視障學生們一同參與，讓外地學生們可以認識台中在地的媽祖遶境活動。台中市身心障礙體育總會30名肢體障礙，游泳、保齡球，輪椅舞選手使用輪椅、拐杖的方式前來；林孟令為迎接身心障礙選手們，特別增設多項無障礙設施，讓身障者們都可以非常自在舒適的參與！

選手們表示，非常感謝理事長的用心安排，從沒想像過自己有機會可以參與台灣最大型的宗教活動，並特別安排可碰觸鑾轎獲得媽祖的祝福！陳中岳常務理事說，媽祖遶境此番大事過去都不敢想有機會參加，感謝理事長圓了大家的心願，今年肯定可以非常平安喜樂。

(中時 )