曹佑寧日前上節目受訪。（《Wow靠！有事嗎？》提供）

曹佑寧（中）在節目中接受主持人吳小帽（左）及爆編翁瑞怡訪問。（《Wow靠！有事嗎？》提供）

第二季《全明星運動會》的紅隊人氣王曹佑寧，日前趁空上Podcast、Youtube節目《Wow靠！有事嗎？》，聊起《全明星》領隊江宏傑來上節目時，曾講過「選手狀況好時不會剪指甲」的賽前迷信，好奇是否真的需要禁慾才不會影響比賽？曹佑寧搖頭表示：「比賽前『那個』會讓成績更好，這是有科學根據的。」被主持人虧：「所以你上場前都有『那個』？」他尷尬笑回：「沒有，是高中、大學的時候有看過相關報導。」節目上提及曹佑寧即將迎接27歲生日，身為《全明星》紅隊的他許願「打敗藍隊」，沒想到下一秒鐘藍隊的林敬倫、潘君侖突然現身，端出蛋糕為他慶生，讓曹佑寧當場愣住，尷尬直呼「Wow靠」！

曹佑寧在節目中接受主持人吳小帽、「爆編」翁瑞怡訪問，表示參加《全明星2》是自己主動報名：「第一季就有找我，但當時有工作沒有辦法，後來看到張庭瑚跳遠5.36（公尺），他那一跳就讓我想挑戰他。」到了第二季，他跟經紀公司說：「這個節目一定要參加。」抱著「要來當第一名」的心態加入，未料報到第一天就測試跳高，其他參賽者的成績都令他刮目相看，坦言本季選手中，帶給他最大壓力的是林敬倫，「他折返跑讓我震驚到，我對這個項目蠻有信心，結果他在我旁邊，完全...追不到他」；在觀眾眼中，紅藍兩隊的火藥味越來越濃，但曹佑寧卻認為這是「很好的氛圍」，場上競爭、互當敵人看待，但一錄完影，大家就變回朋友。

本週六（24日）是曹佑寧27歲生日，主持人問他生日願望，他直言「打敗藍隊、在巨蛋拿下勝利」，話剛講完，林敬倫和潘君侖下一秒便端出蛋糕、唱著生日快樂歌驚喜慶生，讓曹佑寧瞪大眼睛直呼「Wow靠！傻眼！」曹佑寧不諱言：「他們兩個（在節目中）給我造成很大壓力，化學反應太強了。」主持人爆編發現曹佑寧在標槍比賽時，總戴上他的幸運物「粉紅袖套」，曹佑寧說：「我都沒有洗（袖套），可以帶來好運，希望可以帶到節目來，給以前喜歡看我打棒球的粉絲們勾起回憶。」《Wow靠！有事嗎》每週三、四上線，3帥精彩訪問內容及慶生花絮請上Youtube或節目IG收看。

(中時 )