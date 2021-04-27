蘇貞昌民調直直落 他的政績你滿意嗎？

行政院長蘇貞昌上任以來，不論是施政、發言、人事任用屢次爆發爭議，4月最新民調顯示，施政滿意度為48.7%，不滿意則是46.1%，瀕臨死亡交叉。

現在更傳出行政院改組傳聞，8月28日公投四案出爐後，若綠營大敗，將會影響蘇貞昌是否下台。《庶民大聲公》今(27)日街訪民眾對蘇揆施政最有感的爭議，大部分民眾認為進口含有萊克多巴胺的美國豬肉，對人民的健康造成影響，甚至間接影響豬肉市場的經濟。

根據《美麗島電子報》日前公布最新的4月民調顯示，蘇揆整體執政表現，不滿意度增加4個百分點，對於執政的種種爭議，有民眾表示，不論是藍營或是綠營執政，都有好有壞，執政黨應把持住心中的那把尺，她直言，「人在做，天在看」，做了什麼虧心事，總有一天都會曝光。

台灣今年1月起，開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，人民的批評聲浪不斷湧現，截至目前都還沒看見萊豬，引起質疑萊豬去哪了？民眾受訪時怒批：「蘇貞昌是全台灣最爛的行政官員」，他表示，蘇貞昌過於自私和霸道，加上總統蔡英文以獨斷的方式，拒絕和人民溝通，開放萊豬進口，呼籲蔡政府不要用「帝制的方式來治國。」

全球新冠肺炎疫情持續延燒，支持蘇貞昌的民眾認為，從疫情爆發以來，台灣防疫各方面成效極佳，面對社區傳播有效控制，人民能夠在不封城、不普篩、不影響經濟下自在生活；即便AZ疫苗遭傳有血栓疑慮，部分國家已宣告停打，台灣政府仍堅持且有效率地在AZ抵台後，盡速讓第一線醫護人員施打疫苗。

(攝影剪輯/張以宗)

(中時新聞網)