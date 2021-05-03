珍愛藻礁公投讓桃園大潭藻礁成為了話題的焦點，對此，民進黨定調認為這件事情不是「經濟跟環保的對抗」，而是「環保和環保的選擇」；對此，醫師蘇偉碩駁斥該說法，表示藻礁公投並不是環保vs.環保的兩難，而是民進黨公職人員取得權力後「異化」的問題。

蘇偉碩昨(2)日在臉書發文指出，在藻礁問題上，民進黨公職人員對抗打壓堅持民進黨價值的基層支持者，把民進黨標舉的政治價值賤價出賣，如果用人體疾病來比喻，是民進黨公職「癌化」和「自體免疫」的問題。

蘇偉碩表示，藻礁公投讓民進黨公職人員憤怒的原因，是因為會拖延桃園大潭設立天然氣接收港的進度；但是天然氣並不是乾淨能源，開發和運輸及使用天然氣的過程，已經證實會惡化地球暖化和氣候危機；藻礁公投當然不是民進黨說的什麼「環保vs.環保」，而是「環保vs.不環保」。

最後，蘇偉碩直言，民進黨的支持者看得很清楚，藻礁公投這一題是「環保vs.不環保」，公民投票唯一支持就是同意票！

(中時新聞網)