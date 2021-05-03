前交通部長林佳龍因為太魯閣號出軌意外下台，原本林佳龍預計4月底要到宜蘭討論高鐵宜蘭站場址因此取消，宜蘭縣政府今天（3日）向中央喊話，指高鐵宜蘭站遲未確定，也影響已獲核定的鐵路高架案規畫，盼中央可以重視宜蘭對外的交通建設。對此鐵道局回應說，鐵道局會再評估後向交通部報告。

縣府交通處長黃志良表示，去年行政院長蘇貞昌到宜蘭，除宣布鐵路高架核定外，也對高鐵延伸宜蘭案表達樂觀其成，去年底鐵道局曾到宜蘭，了解地方對高鐵宜蘭站的意見，縣府以公文向鐵道局表示，希望可以設縣政中心站。

黃志良指出，高鐵宜蘭站址原預計4月底選址定案後，就能進入後續的環評等階段，但現在時間已到5月，站址一事仍沒下文，高鐵延伸宜蘭與鐵路高架息息相關，未來高鐵宜蘭站也要三鐵共站，換言之，高鐵宜蘭站沒敲定，也會影響已獲政院核定的鐵路高架案時程。

另外，縣府去年編列預算，針對台2線頭城到大里高架化做可行性研究，黃志良指出，交通部指示公路總局第一區養護工程處，對台62線瑞濱延伸到頭城做可行性研究，預計一年後可行性評估完成。

縣長林姿妙表示，塞車是宜蘭人的夢靨，縣府因此積極推動交通建設，希望高鐵延伸到宜蘭，盡速解決塞車問題，交通的順暢攸關宜蘭縣的發展，盼中央能幫忙，讓宜蘭縣的塞車問題不要那麼嚴重。

(中時 )