住戶抱怨，施工單位沒有做好防護措施，導致他家的牆壁龜裂。（林瑞益攝）

前高雄客運岡山站用地從去年起興建大樓，大型機具施工引起巨大聲響、震動，讓鄰近住戶不堪其擾。住戶17日到建地旁抗議，有住戶說，住家地板龜裂、地層下陷達15公分，建商未做好施工防護措施。建商17日沒有回應此事。

劉姓住戶說，位於岡山路岡山段81-2地號正規畫興建地上15、地下2層的住宅，大型機具於今年正式進場施工，工程引起的巨大聲響、震動，讓鄰近住戶不堪其擾，經反應，工地人員一副財大氣粗、盛氣凌人，理都不理，甚至還口出惡言。

此處建築工地位於岡山路上，原址是高雄客運岡山總站，在客運站廢除後，正規畫興建大樓住宅。從去年開始，即進行整地等相關工程，也是居民惡夢的開始。

居民反映，興建工程開工後，怪手等大型機具進駐施工，引起工程噪音、房屋震動等等問題，讓鄰近的住戶不得安寧，一早9時不到就得忍受巨大工程噪音，整天壟罩在巨大的工程聲響中，有住戶甚至哭訴快要神經衰弱了。

也有住戶透露，鄰近的住戶當中不乏有人因此生病，必須在家靜養，連剛出生不久的小孩，都被驚嚇，得收驚。環保局的人也表示要工地至少中午要停工，但建商理都不理，繼續施工擾民，讓人難以承受。

環保局表示，經查，此處施工單位從去年5月迄今，共有民眾陳情17件。至於違規部分，有兩次違反公告例假日管制時間不得施作，及今年4月6日量測噪音複查超過管制標準，共計裁罰4萬5000元。

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(中時 )