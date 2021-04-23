台東縣長濱鄉竹湖村居民向立委劉櫂豪陳情，該地區產業道路年久失修、裂縫多、且高低落差過大，造成居民用路安全堪慮，劉今爭取農委會水土保持局編列420萬元改善長濱鄉竹湖村移民山地區產業道路設施改善，預計年底完工，以確保用路人及居民進出安全。
劉櫂豪日前邀集水土保持局台東分局現場會勘，並研議改善計畫，經水保局審議後納入今年度山坡地農路改善計畫核定「農東濱014、農東濱015農路改善工程」，總經費420萬元，現正規畫辦理設計及發包，預計2021年底前改善完成。
據了解，長濱鄉竹湖村移民山地區居民反映產業道路年久失修，現狀路面龜裂、多處裂縫深達30公分、路面水平高低落差10餘公分且邊坡旁深百餘米深淵無防護，居民進出安全堪慮。
因此劉櫂豪於2020年6月10日邀請水土保持局台東分局及當地居民現場會勘研議改善方案，水土保持局經研議納入110年度山坡地農路改善計畫辦理，並於2021年4月8日正式核定420萬元經費，由台東分局規畫設計後，發包動工。
劉櫂豪說明，改善工程計畫包含混凝土路基改良，上邊坡擋土牆及側溝設施，塊狀護欄、鋼軌樁擋土牆加固等，以及邊坡雜草整理、排水溝清淤，期盼能依規畫期程，於年底前完成工程改善，確保居民進出及用路安全。
(中時 )
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