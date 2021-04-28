黑土地是地球上珍貴的土壤資源，東北黑土地更是守護糧食安全的重要「底氣」。眼下正值春耕時節，新華社報導稱，在大陸重要糧食主產區黑龍江調研發現，此前報導的五常市9萬多平方公尺黑土地被盜挖，揭開「黑土」盜賣產業的一角。

報導稱，由於市場需求旺盛、法律和監管薄弱、保護意識淡薄等原因，在黑龍江一些地方，被盜挖的黑土仍在售賣。在黑龍江省尚志市烏吉密鄉太來村，村民表示，由於黑龍江省對盜挖、售賣黑土管理較鬆散，吉林省管理嚴格，不少吉林人來黑龍江盜挖、售賣黑土。

報導指出，尚志市是黑龍江省糧食產區，黑土資源豐富。在黑龍江省尚志市河東朝鮮族鄉長發村，記者發現在農田中有一大塊空地，地面平整，存留著一層黑土。村民介紹這是黑土販賣商租用的晾曬場。

除了尚志市，在黑龍江省其他地方也存在黑土交易。新華社記者在尚志市附近縣市採訪時發現，一個在建科技館的空地上，堆放著大量黑土，不時有滿載黑土的卡車來此卸土。現場工作人員介紹，這些黑土是從當地一個黑土販賣商處買來的，主要用於廣場綠化。

除了綠化公司，農民也是購買黑土的主要客戶。記者在基層採訪時看到，一些農民開著拖拉機滿載黑土行駛在鄉間路上，有的村屯道路和房前屋後都堆放著黑土。這些土主要用於水稻育苗。

近年來，大陸不斷加大黑土地保護力度，為何無法斬斷盜挖、販賣黑土產業鏈？這背後既受產業利益驅使，又面臨市場巨大需求，同時暴露出黑土地相關法律有待完善、監管薄弱、基層保護意識淡薄等問題。

受訪專家稱，黑土被盜挖售賣屢禁不止，法律不完善是最大癥結。吉林省已於2018年頒布《吉林省黑土地保護條例》。黑龍江省作為黑土核心區，將何時補齊法律不足，民眾期待一個答案。

(中時 )