000元興建，高6樓、總面積達3000平方公尺，集合衛生所、托嬰中心、育兒親子館、日照等功能，預計明年底前完工。（吳建輝攝影）

彰化縣大城鄉長照衛福大樓27日動土，斥資1億672萬5,000元興建，高6樓、總面積達3000平方公尺，集合衛生所、托嬰中心、育兒親子館、日照等功能，預計明年底前完工，彰化縣長王惠美表示，大城等很久了，今天終於動土，希望能如期如質完工，給大城鄉一個完善「從老到小」的照護福利。

彰化大城鄉人口有1萬6,000多人，扶老比率超過37％，全國65歲以上老年人口截至109年12月底為16.07％，大城鄉更高達逾25％，等於整個大城鄉有1／4以上是長者，因此長照刻不容緩，27日動土典禮彰化縣長王惠美也說，「大城鄉真的等很久了」。

彰化縣長王惠美表示，這個案子突破了許多困難，部分使用到大城國小校地，也要謝謝校長支持，加上建築師是大城在地人，所以用心、用感情設計，過程中物價不斷上漲而發包了4次，終於在今天動土，真的相當感動。

王惠美說，縣府最近幾年真的很努力在爭取建設，從去年12月底就已經獲核定42案、獲中央補助10億5,021萬9,000元，除了大城鄉之外，二林、芳苑長照衛福大樓也正在施工中，而北斗、員林、竹塘的長照衛福大樓，也已發包將陸續動工，讓長照資源能遍及縣內服務鄉親。

衛生福利部長期照顧司副司長周道君表示，很高興政府的經費可以用在真正有需要的地方，這個案子的規劃與其他鄉鎮的前瞻基礎建設的規劃真的很不一樣，將來落成之後，不只是照顧長輩，還可以連年輕的一代一起照顧，是創新型的服務。

(中時 )