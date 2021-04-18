遊戲「大富翁」有一項規則是擲骰子後，停在其他玩家已購買土地上的人，就得給過路費。近日一名網友在網路分享一張照片，只見國道三號關西服務區的一個電子看板寫著「觀迎到關西、罰3000至6000」，貼文曝光引發不少網友留言笑稱「是真實版國道大富翁」，對此，高公局則解釋，因為角度問題，才引發民眾誤會。

原PO昨（17）日於臉書社團《路上觀察學院》發文表示，晚間停靠於關西服務區，正當他要開車離去時，發現一個有四個面的電子看板，其中一面寫著「觀迎到關西」，另一面則寫「罰3000至6000」，令他忍不住想起遊戲「大富翁」，開玩笑說「抱歉啦！下次我會停清水⋯」。

照片曝光後，引發上千網友笑翻，紛紛搞笑留言，「莫名變成大富翁休息站了」、「這是什麼大富翁過路費」、「難怪這麼賺錢！先罰為敬」、「是機會？是命運？」、「原來是大富翁啊！我以為是休息站呢」、「以後不敢停這惹了啦」、「玩國道大富翁？」、「大富翁走到命運的概念」等。

對此，交通部高公局則回應，該電子看板的文字本意是提醒用路人，遵守相關規定，一面的內容是「穿越槽化線罰3000千到6000」，另一面則是「歡迎到關西」，因看板兩側的內容不一樣，再加上角度引發閱讀誤解及網友關注，日後也會再做調整，避免不必要的誤會。

(中時新聞網)