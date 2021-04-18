苗栗縣白沙屯媽祖8天7夜遶境進入尾聲，一路吸引逾10萬信眾跟隨，其中一對跟著媽祖進香10年的70多歲老夫婦表示，之前開車追媽祖遶境時，曾被一股神秘力量帶領開進墓園，結果發現一對迷路的母子，當時讓對方搭便車，結果車子開出墓園發現媽祖就停駕在一旁，令他們直呼「媽祖真的會照顧每一個人」。

據《三立新聞網》報導，一對70多歲的老夫婦說，某一年他們開車隨著媽祖進香，先生突然把車開進昏暗的墓園裡，正當兩人還在疑惑時，眼前突然出現一對迷路的母子，他們便將對方載離現場，車子一駛出墓園，就看見媽祖停駕休息。

老太太瞬間恍然大悟，認為媽祖是要他們協助找尋脫隊的民眾，「媽祖每一個人都會照顧到，真的很靈驗」。老太太進一步表示，每年媽祖遶境活動，他們從未缺席過，至今已10年，所有參與的信眾都像一家人，令他們感到相當暖心且感動，「能走一年是一年」！

白沙屯媽祖於上周日（11日）深夜起駕，展開8天7夜的遶境活動，媽祖日前抵達北港朝天宮前，宮廟外已有上萬信眾湧入，盛況空前，警方一度管制站停進入，當媽祖鑾轎抵達時，大家便讓出1條通道供媽祖通過，萬名信眾異口同聲喊「進喔」，現場歡天雷動，場面十分熱鬧。

(中時新聞網)