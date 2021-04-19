國防部長邱國正上午在立院表示，他和美國前參議員陶德訪問團，沒有單獨晤面，沒有談軍購，沒有說買什麼武器，主要是談台海週邊與區域安全，還有談以前的軍事合作，在疫情結束後再恢復。

至於美將軍售我M109A6自走砲案，邱國正說，這是舊案，和美訪問團來台無關。此外，邱國正說，美國訪問團來台，他有參加專案會議以及總統設的外交晚宴。

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(中時 )

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