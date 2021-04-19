邱國正：美訪問團談台海週邊與區域安全 沒談軍購 10:332021/04/19 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部長邱國正，今到立院備詢。呂昭隆翻攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部長邱國正上午在立院表示，他和美國前參議員陶德訪問團，沒有單獨晤面，沒有談軍購，沒有說買什麼武器，主要是談台海週邊與區域安全，還有談以前的軍事合作，在疫情結束後再恢復。 至於美將軍售我M109A6自走砲案，邱國正說，這是舊案，和美訪問團來台無關。此外，邱國正說，美國訪問團來台，他有參加專案會議以及總統設的外交晚宴。 采子何孟遠雙劈腿 友人證實與邱鋒澤交往1年半親密照流出 宣傳冷與熱 大陸也玩兩手外交 (中時 ) #訪問團 #邱國正 #台海 #區域安全 #軍購 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國副外長：台灣問題無妥協空間 04:102021/04/19 產業財經 中日關係戛然而止 陸恐軍事表態 04:102021/04/18 焦點要聞 鼓勵變質 醫護和軍警不該挨打 04:102021/04/19 焦點要聞 史話》龍城飛專欄／郝柏村回憶錄的記載──也談張憲義事件（五之四） 10:012021/04/19 兩岸史話 應對拜登政府 北京打打談談 04:102021/04/19 產業財經 福島核廢水的關鍵要害 04:102021/04/19 時論廣場 認識多肉植物 移民署金門新課程好療癒 17:102021/04/18 寶島 日本避免提及對台軍事承諾 04:102021/04/18 時論廣場 美國學者：華府及東京對蔡英文有更多信心 04:102021/04/18 焦點要聞 總統府肯定 美日聲明有助印太安全 04:102021/04/18 焦點要聞 F-5戰機失事後3飛官退訓？ 國防部長給答案了 09:442021/04/19 政治 政治熱門新聞 高雄民代管到台北 黃捷遭砲轟「第二個不分區議員」 - 政治 太魯閣號爆善款爭議後 陳時中最新聲量曝光 - 政治 搭電扶梯一定要站右邊嗎 柯P脫口一句旁人笑翻 - 政治 F-5戰機失事後3飛官退訓？ 國防部長給答案了 - 政治 林佳龍明卸任 行政院將宣布王國材出任交通部長 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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