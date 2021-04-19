上周五花蓮地檢署針對台鐵太魯閣事故首波偵結起訴7人，負責工程監造的聯合大地涉嫌造假工程進度，媒體說「台鐵局對聯合大地作法很傻眼」，引起立委關切。立委洪孟楷19日在立法院交通委員會詢問交通部及台鐵局，聯合大地十幾個工程有沒有浮報進度問題？台鐵局副局長馮輝昇回應表示，聯合大地暫緩的10多件工程中，已有6件復工，但還在確認是否有浮報情況，洪孟楷痛批：「台鐵的差不多文化，已經變成造假文化；民眾連最基本的安全都沒有辦法相信！」

花蓮地檢署前日首波偵結台鐵太魯閣號出軌事故，發現工程監造聯合大地幫忙李義祥偽造報表，把實際工程進度88％偽填為95.21％至98.36％、也未限期改善車輛行駛路線安全性等。台鐵局當時表示，將全面重新檢視聯合大地負責的台鐵16件邊坡工程設計監造，有無類似狀況。

立法院交通委員會19日邀請交通部專題報告「疫後推廣並提升公共運輸服務、推展綠色運輸與共享運具之現況與後續規劃」並備質詢。洪孟楷詢問，台鐵是等媒體報導後才知道聯合大地造假嗎？台鐵回應，聯合大地相關資料都被檢調單位和運安會扣押，但台鐵內部有檢視相關資料的影本。

洪孟楷又問，上周已經辦了3場公祭，面對49條人命，台鐵局或是交通部對聯合大地設計監造的邊坡工程有哪些掌握？是否有成立專案小組？由誰主導？

交通部政次陳彥伯表示，交通部有成立行政調查小組，台鐵內部已經在檢視聯合大地牽涉到的相關工程；鐵道局表示目前是副局長楊正君主導，目前為止已經開會一次，與太魯閣事故邊坡工程有間接關係的，由工程會調查。台鐵副局長馮輝昇表示，台鐵內部確實有在處理，目前聯合大地牽涉的工程已由工務單位同仁檢視中，其中停工的10多件工程中，有6件已完成檢視並復工，但有無浮報工程仍要調查。

洪孟楷追問，6件還不確定是否有浮報問題就讓其復工：「台鐵的差不多文化，已經變成造假文化！」過去台鐵每天有64萬人次，現在每天也有58萬人次，如果連最基本的安全都沒辦法保障，民眾要怎樣相信公共運輸？陳彥伯則表示要1個月提出整體報告，2個禮拜之內可以給出初步釐清情況。

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(旺報 )