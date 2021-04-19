台中市中華路一棟透天民宅昨天深夜火警，造成3位小朋友喪命，台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，火災造成孩子傷亡，令人遺憾難過，全案正由警方進行鑑識、採證和詢問相關人證中，檢方已密切觀察進度，等警方一完成調查作業，並依規定報請相驗，檢方就立即派人處理。

至於相關責任歸屬問題，卓俊忠表示，檢警會盡速進行調查，到底誰該對火警負責，檢方將釐清真相，秉持勿枉勿縱的辦案態度，依法處裡。

昨天（18日）深夜10時許，台中市中華路一棟透天民宅深夜傳出火災，台中市消防於昨天晚間23時7分接獲通報，到場發現起火建築物為2樓R.C建物、3樓為加蓋鐵皮屋，1樓為美髮剪燙店，3樓起火燃燒濃煙密佈無法進入，3名孩童受困，緊急灌救後進入火場，在23時17分於3樓下2樓樓梯轉角處發現3名小孩，包括3歲易姓女童、5歲易姓男童及5歲刑姓女童，均無呼吸心跳，送醫搶救宣告不治。

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(中時新聞網)