中鋼股東紀念品，每年成為股民關注焦點。中鋼19日公布，今年是「熊愛台灣棘輪起子工具組」，外觀採用可愛的黑熊造型設計，可輕易用於居家修繕及做為擺飾，其創意設計不僅實用便利。5月26日開放兌換，百萬股東等著收藏。

中鋼指出，「熊愛台灣棘輪起子工具組」金屬件使用中鋼矽合金工具鋼及鉻釩鋼料製作，塑料材質為環保無毒的TPR及可回收的環保PP；工具組本體可拆分為3段，頭部握把配有棘輪起子座，身體底部置有6支不同規格起子頭可供替換，起子頭表面經粉體烤漆處理，通過德國TÜV及法國BV機構認證，並符合美國CP 65環保規範。

中鋼股東紀念品為「熊愛台灣棘輪起子工具組」。（中鋼提供／柯宗緯高雄傳真）

中鋼表示，整體設計概念結合可愛動物造型及日常用的螺絲起子，可輕易用於居家修繕，不使用時也可放在家中做為擺飾，其創意設計不僅實用便利，也豐富了生活樂趣。此外，中鋼公司秉持鼓勵國內優質廠商及善盡社會責任的想法，強調紀念品相關製程及材料全是MIT（台灣製造），藉此支持國內產業供應鏈的發展。

中鋼補充，今年股東常會受託代理兌換紀念品期間為5月26日至6月2日，限持有1000股以上的股東領取。另，考量COVID-19疫情雖已趨緩，但防疫仍不宜鬆懈，為分散股東人流，除中鋼股務代理機構凱基證券外，並增加永豐金證券為受託代理人，以服務股東兌領股東會紀念品，領取地點詳載於開會通知書，也請股東排隊領取時配戴口罩並保持社交距離。

中鋼說，今年為中鋼公司建廠50周年，這次以此別具巧思的紀念品致贈股東，感謝股東堅定的支持，未來本公司將持續以踏實、求新的精神，懷著「Our quality, Your better life.」的理念，期盼為台灣經濟共創下一個50年的榮景。

(中時 )