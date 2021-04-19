台灣智慧移動產業協會19日表示，經過委託山水民調公司在世界地球日前夕進行調查，發現有8成以上台灣民眾支持「2024電動機車破百萬」，更有近九成民眾支持台灣發展電動運具產業。

智慧移動協會表示，本次調查針對全台灣22個縣市年滿20歲的民眾，以電話隨機抽樣的方式共完成1,072份問卷，調查台灣民眾對於「淨零排放」、「移動污染源」與「發展電動運具」的態度，調查結果有四大重點。

首先，智慧移動協會提到，本次調查顯示，八成以上（80.1%）民眾支持政府訂定的「2030年新能源機車占新售比率35%」目標。而由SMAT提出的「2024年電動機車掛牌數破百萬」短期政策目標，也有逾八成（80.4%）民眾表示支持。

智慧移動協會理事長王健全指出，今年環保署已經對外宣示「2022年開始不再補助七期燃油機車」，是運具電動化的重要進展，但隨著國際「淨零排放」的呼聲越來越高，在多數民眾的支持下，採取更積極的電動化目標，是政府必須推動的施政方向。

其次，智慧移動協會表示，調查民眾對於「運具電動化」的態度結果顯示，有高達87.0%的民眾支持台灣發展電動運具產業（電動機車、汽車、巴士），值得一提的是，本題有40.0%的民眾回答「非常支持」，顯示民眾對於台灣的電動運具產業，具有非常高的期待。

王健全分析，無論國內外，電動車輛已成為必要的發展重點，各大科技廠紛紛搶攻電動運具產業大餅，台灣民眾也期待電動車及電動機車，未來能夠成為台灣的特色產業。他強調，有近九成民眾的支持作為後盾，政府與產業共同攜手推動電動運具，不只有助改善環境達成減碳目標，也能開創市場，帶動經濟發展。

第三，智慧移動協會表示，調查顯示，為因應全球氣候變遷，國際雖然盛行「淨零排放」政策的宣示，但台灣民眾普遍認知不足，需要政府持續說明及推廣。有77.5%的民眾「完全不知道」國際上有關淨零排放的資訊，而根據環保署的《溫室氣體減量及管理法》規定，我國應在2050年減少碳排放至基準年（2005）的一半，台灣卻也有75.7%的民眾「完全不知道」相關目標。

但在訪問人員說明相關政策內容後，有84.3%的民眾認為改善移動污染源有助達成淨零排放，87.8%的民眾則表示，願意配合改善移動污染源的施政。山水民調總經理何麗萍分析，調查結果顯示，雖然民眾對政府環保議題政策認知不足，但透過說明後，多數民眾願意配合相關施政，只要政府採取更積極的溝通方式，就能提高民眾對環保趨勢的理解與支持。

第四，智慧移動協會表示，調查結果，不僅多數民眾在態度上支持電動運具產業、電動化目標。在實際的消費意願上，也有71.5%的民眾表示，未來在新購或換購交通運具時，會考慮電動運具，顯見「綠色消費」的環保意識已逐漸成為民眾消費時的考量之一。

經過交叉分析，就算是目前只騎乘燃油機車的消費者，也有高達將近七成（68.0%）的民眾，未來在汰換交通工具時，會考慮更換成電動機車，象徵電動運具在未來有十足的市場潛能。

王健全表示，從國際上的「特斯拉熱潮」，到今年機車大廠如光陽、Gogoro都接連推出全新平價電動機車車款，台灣民眾察覺電動車趨勢已經不可逆，並且從政策配合、產業發展到實際消費，都展現了高度的支持，這是政府加快運具電動化、推動淨零排放及綠能經濟的好時機。

(工商 )