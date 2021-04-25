有網友解答這黑色凸起物其實是車輛偵測器，過一段時間後就會從路面拆除。(圖取自爆系知識家)

一名男網友日前在臉書上發問，他騎車行經某段道路時，卻突然輾過一塊黑色凸起物，害他差點摔車，好奇之下他拍下該凸起物的照片後發問，貼文發出後就有內行人解答，其實這是用來偵測該路段的車流量的感知器，並表示過一段時間就會拆除。

原PO在臉書社團爆系知識家發問，表示他騎車行經某段道路時，突然輾過一凸起的黑色物體，害他差點摔車，於是趕緊拍下照片隨後發文詢問，「請問路上突起黑色物是什麼，差點雷田(摔車)，謝謝解答」。

從原PO拍下的照片可以看到，黑色凸起物設置在紅線旁，雖有些模糊，不過強大的網友仍認出這是「車輛流量感知器」，並解惑原PO問題，「測車流量」、「車流偵測器」，還有網友回應，其實這過一段時間就會拆除，「測車流量的，測完他就會拆掉」、「這是確認用路需求，若偵測到大量車流量，就會考慮開新路或拓寬」，另外，有網友擔心用路人的安全，「可是這樣凸起物不會讓人不小心摔車嗎？」對此，就有人解答，「基本上很平，會摔車要先思考一下是不是反應過度」。

據了解，這是公路總局為了統計車流量的「偵測器」，只要將之固定在路面上，並於快、慢車道及機車道各放置一個，就可透過偵測器本身發出的微波訊號進行車流統計。但就像網友所說的，偵測器並不會長時間放在路上，任務結束後就會立即拆除。

(中時新聞網)