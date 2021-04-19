2020年到底有哪些風雲產業，根據1111人力銀行最新的「2020年度薪資調查」，「電子科技/資訊/軟體/半導體」不受疫情影響，從業人員以42,145元的平均薪資重回薪資霸主，擠下去年冠軍「金融投顧/保險相關」，而薪資成長幅度最大的產業則是創下營業額記錄的「批發/零售」，平均薪資成長幅度2.85%。

產業「薪」情好，歸功於企業大方釋出福利爭取好人才，像是成立30多年的鼎新電腦，不但是亞太地區製造業與流通業資訊化專業龍頭，在不斷創新商業模式的過程中，更將功勞歸於員工，視員工為重要資產，除了多項獎金和福利，年終獎金、季度獎金、生日禮金少不了，員工還享有年度定額自選式福利金、節慶禮品/禮金，以及婚喪喜慶補助。為了吸引優秀人才加入，推薦人才也能享有推薦獎金，連員工提案獲得採用，也有研發專利提案獎金。鼎新電腦也設立感恩日假期，感謝員工1年來的付出。

2020年同樣業績大好的「批發/零售」產業，不斷拓展門市同時搶進電商通路的「金興發」，除了全方位的照顧消費者，讓更多人體驗金興發所帶來的優良品質與優惠價格，對於人才也是用心至極。給獎金不手軟，功績年終獎金、業績獎金、功績年度調薪，只要努力，長官一定看的見，福利也不少，端午中秋禮券、部門聚餐、中秋聚餐、員工制服、生日禮券、員工購物優惠、不定期（國內/外）員工旅遊、年度員工健康檢查等，員工生活的一切全都照顧到。

為了協助員工在職涯發展上不斷進步，金興發不定期舉辦教育訓練，包含商品陳列、商品敏銳度、商品價格、行銷活動促動、商圈調查等，員工和長官一同學習，與時俱進，提升市場競爭力，讓金興發的招牌愈來愈亮。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，員工是企業最重要的資產，鼓勵企業用真心對待同仁，凝聚向心力，「2021幸福企業票選」熱烈展開，集合超過2,000個品牌參與，開放網友票選心目中的幸福企業，為了鼓勵求職者找到合適工作並且久任，即日起在1111人力銀行投遞履歷並且找到工作就能申請，任職滿3個月即可得到1萬元幸福獎金，為上班族找到幸福工作鋪路。

(中時新聞網)