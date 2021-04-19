去年元旦勞動事件法施行迄今，一審的訴訟事件比舊法時期快了7.62天，新法勞動調解平均終結日數為51.99天，調解成立率超過6成，勞動調解機制展現了相當的功效。

司法院19日在法官學院國際會議廳舉辦「勞動事件法施行週年研討會」，邀請國內專家學者針對勞動事件法之勞動調解程序、舉證責任分配及勞動保全程序等三大核心價值，分別進行深度交流對談。

司法院院長許宗力致詞時表示，勞動事件法不只改變了法官審理案件的習慣，也翻轉了勞資雙方當事人許多的既定觀念，經由設置勞動專業法庭、減輕勞工起訴負擔及強化勞動調解等制度設計，法院對於妥速解決勞動事件爭議，已有初步成果。

許宗力也舉出統計數據表示，新制上路後，地方法院勞動訴訟事件平均結案日數為83.77天，比舊法時期快了7.62天；新法勞動調解平均終結日數為51.99天，調解成立率超過六成，勞動調解機制對於促使勞資雙方和諧解決爭議，發揮了相當的功效。

(中時 )