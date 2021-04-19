地主封閉通行多年淡水救命通道 工務局率隊拆除路障（戴上容攝）

淡水許、李姓地主今年3月初，堅持以圍籬封住300多位居民進出的要道，擬要建設房屋，居民進出不便，成立自救會爭取路權，本月初，有名婦人突然失去生命跡象，救護人員因該道路封閉，花費近半小時才將婦人送醫，婦人最後不幸離世；工務局養工處表示，市府已於16日拆除路障設施，確保民眾通行權益。

幸福里長李佳倩表示，淡水區英專路78號與80號間之通道，1965年由白姓地主與居民達成共識，該地成為道路，豈料，今年3月，許、李姓地主堅持以圍籬封地，造成300多名居民出入只能繞道數十公尺，附近居民成立自救會，要求政府正視問題。

李佳倩表示，4月初，有名居住於仁愛街1巷患有慢性病的婦人，晚間8時許突然失去生命跡象急需送醫，但因為通道被封住，加上垃圾車行經，救護車人員只能徒步從不到2公尺的巷內進入救人，前後花費半小時，婦人送醫後不幸過世，對此，家屬及附近住戶都認為這條通道是社區救命巷道。

新北市議員鄭宇恩表示，該道路應是在都市計畫發布後，政府沒有細部設計所衍生的爭議，全案要依司法途徑釐清，市府應就本身發布「都市計畫」，但未做「細部設計」所造成民眾困擾的爭議積極協助，她建議採容積移轉方式解決問題。

工務局養工處表示，養工處接獲多起民眾陳情，經勘查、調閱64年建造執照，該巷道已標註為現有巷道，另調閱GOOGLE街景圖，確認該巷道2009年仍供不特定人使用，具有公用地役關係。新北市政府於4月13日公告，並於16日鐵腕執行公權力強制排除該路障設施，恢復道路通行，確保民眾通行權益。

(中時 )