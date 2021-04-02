台東縣政府進行綠島環島公路改善工程，其中南寮大街計畫在4月封路施工，由於該路段為綠島重要觀光及交通命脈，旺季施工形同斷了島上生計，綠島鄉長謝賢裕率百位鄉民30日搭船到縣府拉白布條抗議，要求延後施工。縣府建設處回應，將調整施工期程，並於6日起執行南寮大街招牌拆除及補助，盼能給鄉親、用路人舒適的用路環境。

建設處表示，原先預計於今年上半年辦理南寮大街路面及排水溝改善工程，由於居民反應工程地點是遊客必去的外食用餐區，為符合居民需求已決定調整期程，但在旅遊旺季來臨前，仍須先處理招牌佔用路面的問題，施工期間約2至3天，可能造成不便，希望遊客及島上居民配合。

建設處說明，南寮大街約7至8米寬，卻有許多店家的構造物、招牌、或攤位直接放置路面上影響通行，使得每到旅遊旺季造成人車通行受阻，因此預計於連假結束後委託拆除隊清除。

此外，縣府也為店家進行招牌廣告獎勵補助，店家完成設計提出申請後，經審查與輔導，在符合設計規格範圍內每戶最高補助2萬元，盼能改善市容觀瞻，也讓交通更順暢。

(中時 )